La Voie Verte des Hauts de Tardoire Châlus Haute-Vienne

La Voie Verte des Hauts de Tardoire A pieds Facile

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR La Voie Verte des Hauts de Tardoire 87230 Châlus Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Facile

http://www.voieverte-enlimousin.com/ +33 6 26 18 99 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Voie Verte des Hauts de Tardoire

Deutsch : La Voie Verte des Hauts de Tardoire

Italiano :

Español : La Voie Verte des Hauts de Tardoire

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine