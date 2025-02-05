La voie verte d’Hendaye aux 2 Jumeaux en écomobilité Hendaye Pyrénées-Atlantiques

La voie verte d’Hendaye aux 2 Jumeaux en écomobilité Hendaye Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

La voie verte d’Hendaye aux 2 Jumeaux en écomobilité Vélo de route Très facile

La voie verte d’Hendaye aux 2 Jumeaux en écomobilité gare de Hendaye 64700 Hendaye Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 13000.0 Tarif :

Une promenade à vélo emblématique du littoral basque, sur un itinéraire dédié aux deux roues, toujours au fil de l’eau. Accompagné de la rivière Bidassoa, qui prend ses aises dans la lumineuse baie de Chingoudy, on roule dans la douceur de l’air marin vers la rectiligne plage d’Hendaye.

Très facile

https://www.hendaye-tourisme.fr/

English : La voie verte d’Hendaye aux 2 Jumeaux en écomobilité

An emblematic bike ride along the Basque coastline, on an itinerary dedicated to two wheels, always along the water. Accompanied by the Bidasoa river, which takes its ease in the luminous bay of Chingoudy, we ride in the softness of the sea air towards the straight beach of Hendaye.

Deutsch : La voie verte d’Hendaye aux 2 Jumeaux en écomobilité

Eine symbolträchtige Radtour an der baskischen Küste, auf einer den Zweirädern gewidmeten Route, die immer am Wasser entlangführt. Begleitet vom Fluss Bidassoa, der es sich in der hellen Bucht von Chingoudy gemütlich macht, fährt man in der sanften Meeresluft zum geradlinigen Strand von Hendaye.

Italiano :

Un’emblematica passeggiata in bicicletta lungo la costa basca, su un percorso dedicato alle due ruote, sempre lungo l’acqua. Accompagnati dal fiume Bidasoa, che sfocia nella luminosa baia di Chingoudy, pedaliamo nella dolce aria di mare verso la spiaggia rettilinea di Hendaye.

Español : La voie verte d’Hendaye aux 2 Jumeaux en écomobilité

Un emblemático paseo en bicicleta por la costa vasca, en una ruta dedicada a las dos ruedas, siempre junto al agua. Acompañados por el río Bidasoa, que toma su curso en la luminosa bahía de Chingoudy, cabalgamos con el suave aire marino hacia la recta playa de Hendaya.

