L’Abbaye de Saint-Michel Saint-Michel Aisne

Cette courte balade en forêt de Saint-Michel laisse du temps pour découvrir le site abbatial, dont la silhouette harmonieuse se dresse en contrebas des collines boisées. L’été, on peut prolonger la balade par un concert de musique sacrée.

English :

This short stroll in the Saint-Michel forest leaves time to discover the abbey site, whose harmonious silhouette rises below the wooded hills. In the summer, the walk can be extended with a concert of sacred music.

Deutsch :

Bei diesem kurzen Spaziergang durch den Wald von Saint-Michel bleibt Zeit, um die Abteianlage zu entdecken, deren harmonische Silhouette sich unterhalb der bewaldeten Hügel erhebt. Im Sommer kann man den Spaziergang mit einem Konzert geistlicher Musik verlängern.

Italiano :

Questa breve passeggiata nella foresta di Saint-Michel permette di scoprire il sito dell’abbazia, la cui armoniosa silhouette emerge dalle colline boscose. In estate, la passeggiata può essere prolungata con un concerto di musica sacra.

Español :

Este breve paseo por el bosque de Saint-Michel permite descubrir el recinto de la abadía, cuya armoniosa silueta se eleva sobre las colinas boscosas. En verano, el paseo puede ampliarse con un concierto de música sacra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-04-27 par Agence Aisne Tourisme