Le gratte-pierre Saint-Michel Aisne

Le gratte-pierre A pieds

Le gratte-pierre De l’aire de la Fontaine à l’Argent à Saint-Michel 02830 Saint-Michel Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

En suivant les cours d’eau qui traversent la forêt de Saint-Michel, cette balade forestière se déroule entre chênes, charmes et épicéas, sur des laies moussues, franchit les ruisseaux à gué puis regagne paisiblement la source de la Fontaine à l’Argent.

English :

Following the streams that cross the forest of Saint-Michel, this forest walk takes place between oaks, hornbeams and spruces, on mossy bays, fords streams and then peacefully returns to the source of the Fontaine à l’Argent.

Deutsch :

Dieser Waldspaziergang folgt den Wasserläufen, die den Wald von Saint-Michel durchziehen. Er führt zwischen Eichen, Hainbuchen und Fichten über moosbewachsene Hecken, überquert die Bäche an Furten und kehrt dann friedlich zur Quelle der Fontaine à l’Argent zurück.

Italiano :

Seguendo i ruscelli che attraversano la foresta di Saint-Michel, questa passeggiata nel bosco si svolge tra querce, carpini e abeti rossi, su sentieri muschiosi, guadando ruscelli e poi tornando tranquillamente alla sorgente della Fontaine à l’Argent.

Español :

Siguiendo los arroyos que atraviesan el bosque de Saint-Michel, este paseo forestal transcurre entre robles, carpes y abetos, por senderos cubiertos de musgo, vadea arroyos y luego regresa tranquilamente al nacimiento de la Fontaine à l’Argent.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-01 par Agence Aisne Tourisme