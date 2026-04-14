Mai à Vélo 2026, Midipile Mobility, Saint-Michel
Mai à Vélo 2026, Midipile Mobility, Saint-Michel vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Midipile Mobility Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Midipile Mobility Pépinière d’entreprises du GrandAngoulême, 70, Rue Jean Doucet, 16470 Saint-Michel, France Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=210609
À voir aussi à Saint-Michel (Charente)
- Route du Bâti en Terre Crue en Astarac Saint-Michel Gers 1 mai 2026
- Le gratte-pierre Saint-Michel Aisne 1 mai 2026
- CIRCUIT AUTOUR DU BOIS DE LA DEVÈZE ESPACE VTT-FFC LODÉVOIS ET LARZAC Saint-Michel Hérault 1 mai 2026
- Urkulu Saint-Michel Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- L’Abbaye de Saint-Michel Saint-Michel Aisne 1 mai 2026