L’affaire du pont de Grez-Neuville Balade numérique Baludik Grez-Neuville Maine-et-Loire

Nous sommes en 1880 et aujourd’hui, on inaugure le tout nouveau pont permettant de relier Grez et Neuville. Mais quelqu’un tente de détruire l’ouvrage en pleine inauguration. Il faut retrouver le coupable. Si tu te sens une âme de détective, cette affaire est pour toi !

We are in 1880 and today the brand new bridge linking Grez and Neuville is inaugurated. But someone is trying to destroy the structure in the middle of the inauguration. We must find the culprit. If you feel like a detective, this case is for you!

Wir schreiben das Jahr 1880 und heute wird die brandneue Brücke eingeweiht, die die Verbindung zwischen Grez und Neuville ermöglicht. Doch jemand versucht, das Bauwerk mitten in der Einweihung zu zerstören. Es gilt, den Schuldigen zu finden. Wenn du dich wie ein Detektiv fühlst, ist dieser Fall genau das Richtige für dich!

È il 1880 e oggi viene inaugurato il nuovissimo ponte che collega Grez a Neuville. Ma qualcuno cerca di distruggere il ponte durante l’inaugurazione. Il colpevole deve essere trovato. Se vi sentite dei detective, questo caso fa per voi!

Es 1880 y hoy se inaugura el flamante puente que une Grez y Neuville. Pero alguien intenta destruir el puente durante la inauguración. Hay que encontrar al culpable. Si te sientes como un detective, ¡este caso es para ti!

