UN WEEK-END DE NAVIGATION, ENTRE GREZ-NEUVILLE ET ANGERS Grez-Neuville Maine-et-Loire

UN WEEK-END DE NAVIGATION, ENTRE GREZ-NEUVILLE ET ANGERS 49220 Grez-Neuville Maine-et-Loire Pays de la Loire

Découvrez les Rivières de l’Ouest en Anjou en naviguant tour à tour sur la Mayenne et la Maine. De Grez-Neuville à Angers en passant par l’île Saint-Aubin, cet itinéraire de deux jours en bateau sans permis promet de belles aventures en pleine nature.

English :

Discover the Rivières de l’Ouest in Anjou, navigating the Mayenne and Maine rivers in turn. From Grez-Neuville to Angers, via the Ile Saint-Aubin, this two-day itinerary by boat without a license promises great adventures in the heart of nature.

Deutsch :

Entdecken Sie die Rivières de l’Ouest im Anjou, indem Sie abwechselnd auf der Mayenne und der Maine fahren. Von Grez-Neuville über die Île Saint-Aubin bis nach Angers verspricht diese zweitägige Bootsfahrt ohne Führerschein tolle Abenteuer inmitten der Natur.

Italiano :

Scoprite le Rivières de l’Ouest nella regione dell’Anjou navigando sui fiumi Mayenne e Maine. Da Grez-Neuville ad Angers passando per l’Ile Saint-Aubin, questo itinerario di due giorni in barca senza patente promette grandi avventure nel cuore della natura.

Español :

Descubra las Rivières de l’Ouest en Anjou, navegando sucesivamente por los ríos Mayenne y Maine. De Grez-Neuville a Angers pasando por la isla de Saint-Aubin, este itinerario de dos días en barco sin titulación promete grandes aventuras en plena naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-07 par Anjou tourime