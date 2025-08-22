L’Aisne à vélo la Brune et la Serre Marle Aisne

L’Aisne à vélo la Brune et la Serre En VTC

L’Aisne à vélo la Brune et la Serre place de l’église 02250 Marle Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Les rivières la Brune et la Serre se rejoignent à Marle après avoir irrigué de verdoyants villages. Tout au long du circuit, c’est un festival des plus belles églises fortifiées de Thiérache, entre bocage et prairies verdoyantes.

English :

The Brune and Serre rivers meet at Marle, after irrigating a series of verdant villages. All along the way, a festival of Thiérache?s most beautiful fortified churches, between bocage and verdant meadows.

Deutsch :

Die Flüsse Brune und Serre vereinigen sich in Marle, nachdem sie die grünen Dörfer bewässert haben. Die gesamte Strecke ist ein Fest der schönsten befestigten Kirchen der Thiérache, zwischen Bocage und grünen Wiesen.

Italiano :

I fiumi Brune e Serre si incontrano a Marle dopo aver attraversato villaggi verdeggianti. Lungo il percorso, si assiste a una rassegna delle più belle chiese fortificate della Thiérache, sullo sfondo di campi coltivati con siepi e prati verdeggianti.

Español :

Los ríos Brune y Serre confluyen en Marle tras atravesar verdes pueblos. A lo largo de la ruta, podrá disfrutar de un festival de las iglesias fortificadas más bellas de Thiérache, con un telón de fondo de tierras de labranza cubiertas de setos y exuberantes praderas verdes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2010-05-04 par Agence Aisne Tourisme