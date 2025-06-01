L’Andellix Morville-sur-Andelle Seine-Maritime

L’Andellix 76780 Morville-sur-Andelle Seine-Maritime Normandie

Durée : 135 Distance : 8500.0 Tarif :

Du centre du village, rejoignez les Monts Alix et contemplez le paysage sur toute la vallée. Redescendez dans la vallée de l’Andelle, une des rivières qui a donné son nom à la Communauté de Communes.

English : L’Andellix

From the center of the village, reach the Monts Alix and contemplate the landscape of the whole valley. Go back down to the Andelle valley, one of the rivers that gave its name to the Community of Communes.

Deutsch :

Gehen Sie vom Dorfzentrum aus zu den Monts Alix und betrachten Sie die Landschaft über das gesamte Tal. Gehen Sie wieder hinunter in das Tal der Andelle, einem der Flüsse, der dem Gemeindeverband seinen Namen gegeben hat.

Italiano :

Dal centro del paese, salite ai Monts Alix e contemplate il paesaggio su tutta la valle. Scendiamo verso la valle dell’Andelle, uno dei fiumi che ha dato il nome alla Comunità dei Comuni.

Español :

Desde el centro del pueblo, suba a los Montes Alix y contemple el paisaje de todo el valle. Vuelve a bajar al valle de Andelle, uno de los ríos que dio nombre a la Comunidad de Municipios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme