L’Ardille Migé Yonne

L’Ardille A pieds Difficulté moyenne

L’Ardille Mairie de Migé 89580 Migé Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Randonnée balisée N°97. De collines en vallées, les points de vue défilent tantôt sur les cerisaies, tantôt sur les vignes et les plateaux de l’Yonne. Printemps et automne offrent de très belles nuances de couleurs.

https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=2610871&idPro=51966 +33 3 86 44 15 66

English :

Signposted walk N°97. From hills to valleys, views sweep over cherry orchards, vineyards and Yonne plateaus. Spring and autumn offer beautiful shades of color.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 97. Von den Hügeln zu den Tälern ziehen die Aussichtspunkte mal über die Kirschplantagen, mal über die Weinberge und die Hochebenen der Yonne. Frühling und Herbst bieten sehr schöne Farbnuancen.

Italiano :

Cammino segnalato n. 97. Dalle colline alle valli, la vista spazia sui ciliegi, sui vigneti e sugli altopiani dell’Yonne. La primavera e l’autunno offrono splendide sfumature di colore.

Español :

Recorrido señalizado n° 97. De las colinas a los valles, las vistas se extienden sobre los cerezos, los viñedos y las mesetas del Yonne. La primavera y el otoño ofrecen bellos matices de color.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data