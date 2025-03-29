Le Bois Joly Migé Yonne

Le Bois Joly Migé Yonne vendredi 1 août 2025.

Le Bois Joly A pieds Facile

Le Bois Joly Place de la Mairie 89580 Migé Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7860.0 Tarif :

Randonnée balisée N°32. Alternance de montées et descentes parmi les vergers, vignes et cultures. Beaux panoramas sur la vallée et les coteaux de l’Yonne.

Facile

https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=2610880&idPro=51966 +33 3 86 45 61 31

English :

Waymarked trail N°32. Alternating ascents and descents through orchards, vineyards and crops. Beautiful views over the Yonne valley and hillsides.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 32. Abwechselnde Steigungen und Abstiege zwischen Obstgärten, Weinbergen und Anbauflächen. Schöne Panoramablicke auf das Tal und die Hänge der Yonne.

Italiano :

Sentiero n. 32. Salite e discese alternate attraverso frutteti, vigneti e coltivazioni. Splendide viste sulla valle dell’Yonne e sulle colline.

Español :

Paseo señalizado nº 32. Subidas y bajadas alternadas entre huertos, viñedos y cultivos. Hermosas vistas sobre el valle del Yonne y las laderas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data