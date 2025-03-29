Le Bois Joly Migé Yonne
Le Bois Joly Migé Yonne vendredi 1 août 2025.
Le Bois Joly A pieds Facile
Le Bois Joly Place de la Mairie 89580 Migé Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7860.0 Tarif :
Randonnée balisée N°32. Alternance de montées et descentes parmi les vergers, vignes et cultures. Beaux panoramas sur la vallée et les coteaux de l’Yonne.
Facile
https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=2610880&idPro=51966 +33 3 86 45 61 31
English :
Waymarked trail N°32. Alternating ascents and descents through orchards, vineyards and crops. Beautiful views over the Yonne valley and hillsides.
Deutsch :
Markierte Wanderung Nr. 32. Abwechselnde Steigungen und Abstiege zwischen Obstgärten, Weinbergen und Anbauflächen. Schöne Panoramablicke auf das Tal und die Hänge der Yonne.
Italiano :
Sentiero n. 32. Salite e discese alternate attraverso frutteti, vigneti e coltivazioni. Splendide viste sulla valle dell’Yonne e sulle colline.
Español :
Paseo señalizado nº 32. Subidas y bajadas alternadas entre huertos, viñedos y cultivos. Hermosas vistas sobre el valle del Yonne y las laderas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data