Le Béas, la promenade du Brout Barbaste Lot-et-Garonne

Le Béas, la promenade du Brout 47230 Barbaste Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Sur cette petite boucle, tracée sur une dune de sable, vous découvrirez toutes les facettes de la forêt Landaise, chemins sableux ou sablonneux, pins, chênes, acacias…

+33 5 53 66 14 14

English : Le Béas, la promenade du Brout

On this small loop, traced on a sand dune, you will discover all the facets of the Landes forest, sandy or sandy paths, pines, oaks, acacias…

Deutsch : Le Béas, la promenade du Brout

Auf diesem kleinen Rundweg, der auf einer Sanddüne angelegt wurde, entdecken Sie alle Facetten des Waldes in der Region Landaise: sandige oder sandige Wege, Kiefern, Eichen, Akazien…

Italiano :

Su questo piccolo anello, tracciato su una duna di sabbia, scoprirete tutte le sfaccettature della foresta delle Landes, sentieri sabbiosi o di sabbia, pini, querce, acacie…

Español : Le Béas, la promenade du Brout

En este pequeño bucle, trazado sobre una duna de arena, descubrirá todas las facetas del bosque de las Landas, senderos de arena o de arena, pinos, robles, acacias…

