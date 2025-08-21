LE BEC D’ALLIER Espace Naturel Sensible Cuffy Cher

LE BEC D’ALLIER Espace Naturel Sensible A pieds

LE BEC D’ALLIER Espace Naturel Sensible 18150 Cuffy Cher Centre-Val de Loire

Durée : 45 Distance : 3000.0 Tarif :

À la confluence de la Loire et de l’Allier, explorez un site naturel d’exception !

Pelouses sablonneuses, faune remarquable, sentier de découverte de 3 km, canoë, vélo… Le Bec d’Allier à Cuffy vous offre un bol d’air pur au cœur d’un espace naturel sensible préservé.

+33 2 48 83 00 28

English :

At the confluence of the Loire and Allier rivers, explore an exceptional natural site!

Sandy lawns, remarkable wildlife, 3 km discovery trail, canoeing, cycling? The Bec d’Allier at Cuffy offers you a breath of fresh air in the heart of a preserved, sensitive natural area.

Deutsch :

Am Zusammenfluss von Loire und Allier können Sie eine außergewöhnliche Naturlandschaft erkunden!

Sandrasen, eine bemerkenswerte Fauna, ein 3 km langer Entdeckungspfad, Kanu, Fahrrad? Der Bec d’Allier in Cuffy bietet Ihnen eine frische Brise frischer Luft in einem geschützten Naturschutzgebiet.

Italiano :

Alla confluenza dei fiumi Loira e Allier, esplorate un sito naturale eccezionale!

Prati sabbiosi, fauna straordinaria, un sentiero di scoperta di 3 km, canoa, bicicletta? Il Bec d’Allier a Cuffy vi offre una boccata d’aria fresca nel cuore di un’area naturale protetta.

Español :

En la confluencia de los ríos Loira y Allier, ¡descubra un paraje natural excepcional!

Céspedes arenosos, fauna notable, un sendero de descubrimiento de 3 km, piragüismo, ciclismo.. El Bec d’Allier de Cuffy le ofrece un soplo de aire fresco en el corazón de un espacio natural protegido.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-19 par SIT Centre-Val de Loire