Le Belvédère aux croix Andance Ardèche

Le Belvédère aux croix Place maxime chantier 07340 Andance Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade un peu escarpée à travers vergers et vignes vous permettra de découvrir les paysages vallonés et verts de l’Ardèche Septentrionale. A découvrir dans le guide en vente à l’office de tourisme et l’application les « échappées inspirées ».

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

This slightly steep walk through orchards and vineyards will allow you to discover the green, undulating landscapes of the Northern Ardèche. To be discovered in the topoguide on sale at the tourist office and the « échappées inspirées » application.

Deutsch :

Auf dieser etwas steilen Wanderung durch Obstgärten und Weinberge können Sie die hügeligen und grünen Landschaften der nördlichen Ardèche entdecken. Entdecken Sie ihn im Reiseführer, der im Tourismusbüro erhältlich ist, und in der App « les échappées inspirées ».

Italiano :

Questa passeggiata leggermente ripida attraverso frutteti e vigneti vi permetterà di scoprire i paesaggi verdi e ondulati dell’Ardèche settentrionale. Da scoprire nella guida in vendita presso l’ufficio del turismo e nell’applicazione « échappées inspirées ».

Español :

Este paseo ligeramente empinado a través de huertos y viñedos le permitirá descubrir los paisajes verdes y ondulados del norte de Ardèche. Se puede descubrir en la guía a la venta en la oficina de turismo y en la aplicación « échappées inspirées ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-20 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme