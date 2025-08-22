Le bois des Maquisards PR n°22 Châtel-Montagne Allier

Le bois des Maquisards PR n°22

Le bois des Maquisards PR n°22 Parking sur la route des Darots 03250 Châtel-Montagne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Sur le chemin de la centrale hydroélectrique de Châtel-Montagne, les forêts des environs vous replongent dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40

English : Le bois des Maquisards PR n°22

On the way to the Châtel-Montagne hydroelectric power station, the surrounding forests take you back to the history of the Second World War.

Deutsch : Le bois des Maquisards PR n°22

Auf dem Weg zum Wasserkraftwerk von Châtel-Montagne versetzen Sie die Wälder der Umgebung in die Geschichte des Zweiten Weltkriegs zurück.

Italiano :

Sulla strada per la centrale idroelettrica di Châtel-Montagne, le foreste circostanti riportano alla storia della Seconda Guerra Mondiale.

Español : Le bois des Maquisards PR n°22

De camino a la central hidroeléctrica de Châtel-Montagne, los bosques de los alrededores le transportarán a la historia de la Segunda Guerra Mundial.

