Le Canal des 2 Mers à Vélo en Lot-et-Garonne Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Durée : Distance : 87800.0
A fleur d’eau et sous la fraîcheur des platanes centenaires, la balade est riche en découvertes. D’Agen à Meillhan-sur-Garonne en passant par le vignoble de Buzet, les haltes sont nombreuses, gastronomiques, instructives ou ludiques.
https://www.canaldes2mersavelo.com/ +33 5 53 66 14 14
English : Le Canal des 2 Mers à Vélo en Lot-et-Garonne
At the water’s edge and under the freshness of the century-old plane trees, the walk is rich in discoveries. From Agen to Meillhan-sur-Garonne via the Buzet vineyard, there are many stops, whether gastronomic, instructive or fun.
Deutsch : Le Canal des 2 Mers à Vélo en Lot-et-Garonne
Am Wasser und unter den kühlen, jahrhundertealten Platanen gibt es auf dieser Fahrt viel zu entdecken. Von Agen über die Weinberge von Buzet bis Meillhan-sur-Garonne gibt es zahlreiche gastronomische, lehrreiche oder spielerische Zwischenstopps.
Italiano :
La passeggiata è ricca di scoperte, proprio accanto all’acqua e sotto la frescura dei platani centenari. Da Agen a Meillhan-sur-Garonne, passando per i vigneti di Buzet, sono previste numerose tappe gastronomiche, istruttive e divertenti.
Español : Le Canal des 2 Mers à Vélo en Lot-et-Garonne
El paseo es rico en descubrimientos, junto al agua y bajo el frescor de los plátanos centenarios. De Agen a Meillhan-sur-Garonne, pasando por los viñedos de Buzet, hay numerosas paradas gastronómicas, instructivas y divertidas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine