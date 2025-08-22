Le Canal du Nivernais de Châtillon-en-Bazois à l’écluse de Fleury Châtillon-en-Bazois Nièvre

Le Canal du Nivernais de Châtillon-en-Bazois à l’écluse de Fleury Vélo de route Facile

Le Canal du Nivernais de Châtillon-en-Bazois à l’écluse de Fleury Rue du Canal 58110 Châtillon-en-Bazois Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Les amateurs de patrimoine emprunteront ce circuit entre Châtillon-en-Bazois et son immanquable château d’allure médiévale qui surplombe le Canal du Nivernais, à l’écluse de Fleury à Biches avec son barrage à aiguilles. Le parcours fait 26 km aller-retour.

English :

Heritage lovers will enjoy this circuit between Châtillon-en-Bazois and its unmistakable medieval castle overlooking the Canal du Nivernais, to the Fleury à Biches lock with its needle dam. The route is 26 km round trip.

Deutsch :

Für Liebhaber des Kulturerbes bietet sich diese Strecke von Châtillon-en-Bazois mit seinem unübersehbaren mittelalterlich anmutenden Schloss, das den Canal du Nivernais überragt, bis zur Schleuse von Fleury à Biches mit ihrem Nadelwehr an. Die Strecke ist hin und zurück 26 km lang.

Italiano :

Gli amanti del patrimonio apprezzeranno questo percorso tra Châtillon-en-Bazois e il suo inconfondibile castello medievale che domina il Canal du Nivernais, fino alla chiusa di Fleury à Biches con la sua diga ad ago. Il percorso è di 26 km andata e ritorno.

Español :

Los amantes del patrimonio disfrutarán de esta ruta entre Châtillon-en-Bazois y su inconfundible castillo medieval que domina el Canal du Nivernais, hasta la esclusa de Fleury à Biches con su presa de agujas. El recorrido es de 26 km ida y vuelta.

