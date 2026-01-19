BOURSE COLLECTION A CHÂTILLON EN BAZOIS Châtillon-en-Bazois

BOURSE COLLECTION A CHÂTILLON EN BAZOIS

BOURSE COLLECTION A CHÂTILLON EN BAZOIS

Le Jeudi 14 Mai 2026

Organisé par l’Amicale Les Vieilles Bielles Châtillonnaises

Pièces Miniatures et Documentations

Emplacement gratuit

Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 86 09 90

