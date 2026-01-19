BOURSE COLLECTION A CHÂTILLON EN BAZOIS Châtillon-en-Bazois
BOURSE COLLECTION A CHÂTILLON EN BAZOIS Châtillon-en-Bazois jeudi 14 mai 2026.
Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14 20:00:00
2026-05-14
Le Jeudi 14 Mai 2026
Organisé par l’Amicale Les Vieilles Bielles Châtillonnaises
Place Pierre Saury
Pièces Miniatures et Documentations
Emplacement gratuit
Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 86 09 90
L’événement BOURSE COLLECTION A CHÂTILLON EN BAZOIS Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-01-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)