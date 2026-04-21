Châtillon-en-Bazois

Rassemblement auto-moto-camion (4e édition)

Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14

L’Amicale des Vieilles Bielle organise la quatrième édition de son Rassemblement auto, moto, camion bourse aux pièces, miniatures et documentation Le jeudi 14 mai de 9h à 17h place Pierre Saury. Ouvert à tous véhicules anciens de 1900 à 1980 de tous type (pompier, custom, sportives, caravaning, utilitaires). La bourse aux pièces est gratuite, pensez à appeler pour réserver l’emplacement 06 45 86 09 90 (Stéphane Debré, président). Restauration et buvette sur place. .

Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 86 09 90 vieillesbielleschatillonnaises@gmail.com

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English : Rassemblement auto-moto-camion (4e édition)

L’événement Rassemblement auto-moto-camion (4e édition) Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan