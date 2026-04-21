Rassemblement auto-moto-camion (4e édition) Châtillon-en-Bazois
Rassemblement auto-moto-camion (4e édition) Châtillon-en-Bazois jeudi 14 mai 2026.
Châtillon-en-Bazois
Rassemblement auto-moto-camion (4e édition)
Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 17:00:00
Date(s) :
2026-05-14
L’Amicale des Vieilles Bielle organise la quatrième édition de son Rassemblement auto, moto, camion bourse aux pièces, miniatures et documentation Le jeudi 14 mai de 9h à 17h place Pierre Saury. Ouvert à tous véhicules anciens de 1900 à 1980 de tous type (pompier, custom, sportives, caravaning, utilitaires). La bourse aux pièces est gratuite, pensez à appeler pour réserver l’emplacement 06 45 86 09 90 (Stéphane Debré, président). Restauration et buvette sur place. .
Place Pierre Saury Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 86 09 90 vieillesbielleschatillonnaises@gmail.com
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English : Rassemblement auto-moto-camion (4e édition)
L’événement Rassemblement auto-moto-camion (4e édition) Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan
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