Le chemin au fil de l’eau Dampierre-sous-Bouhy Nièvre

Le chemin au fil de l’eau Place de l’Église 58310 Dampierre-sous-Bouhy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13720.0 Tarif :

Randonnée balisée N°45. La classe de CM1-CM2 de Dampierre-sous-Bouhy a réalisé pour vous un circuit pédestre. Ce parcours vous fera découvrir les paysages de la Puisaye et ses nombreux points d’eau. Nous vous souhaitons une belle promenade et espérons que vous prendrez autant de plaisir à parcourir ce chemin que eux à le créer.

+33 3 86 39 63 15

English :

Signposted walk N°45. The CM1-CM2 class from Dampierre-sous-Bouhy has put together a walking trail for you. This route will help you discover the landscapes of the Puisaye and its many watering holes. We wish you a pleasant walk, and hope you enjoy it as much as we enjoyed creating it.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 45. Die Klasse CM1-CM2 aus Dampierre-sous-Bouhy hat für Sie einen Rundwanderweg zusammengestellt. Auf dieser Strecke werden Sie die Landschaften der Puisaye und ihre zahlreichen Wasserstellen entdecken. Wir wünschen Ihnen einen schönen Spaziergang und hoffen, dass es Ihnen genauso viel Spaß macht, diesen Weg zu gehen, wie ihnen, ihn zu erstellen.

Italiano :

Sentiero segnalato N°45. La classe CM1-CM2 di Dampierre-sous-Bouhy ha preparato per voi un percorso a piedi. Questo percorso vi farà scoprire i paesaggi della Puisaye e i suoi numerosi punti d’acqua. Vi auguriamo una piacevole passeggiata e speriamo che seguirete il sentiero con lo stesso piacere che abbiamo provato noi nel crearlo.

Español :

Sendero señalizado N°45. La clase CM1-CM2 de Dampierre-sous-Bouhy ha elaborado una ruta de senderismo para usted. Este itinerario le permitirá descubrir los paisajes del Puisaye y sus numerosos abrevaderos. Le deseamos un agradable paseo y esperamos que disfrute tanto siguiendo el sendero como nosotros creándolo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data