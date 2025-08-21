Le chemin de Bozel Brides-les-Bains Savoie
Le chemin de Bozel Brides-les-Bains Savoie vendredi 1 mai 2026.
Le chemin de Bozel
Le chemin de Bozel 73570 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Sentier balisé au départ de la place de l’office de tourisme de Brides-les-Bains. Sentier ensoleillé et panorama sur les 3 Vallées.
+33 4 79 55 21 55
English : Bozel country road
Marked path from the tourist office of Brides-les-Bains. Sunny path and panorama on 3 Valleys area.
Deutsch : Le chemin de Bozel
Markierter Pfad, der auf dem Platz vor dem Tourismusbüro in Brides-les-Bains beginnt. Sonniger Pfad und Panorama auf die 3 Vallées.
Italiano :
Sentiero segnalato che parte dalla piazza dell’ufficio turistico di Brides-les-Bains. Sentiero soleggiato con vista panoramica sulle 3 Valli.
Español :
Sendero señalizado que parte de la plaza de la oficina de turismo de Brides-les-Bains. Sendero soleado con vistas panorámicas a los 3 Valles.
