Sentier pédestre de La Saulce Brides-les-Bains Savoie

Sentier pédestre de La Saulce 73570 Brides-les-Bains Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce sentier vous mènera au hameau de la Saulce, qui fait partie de la commune de Brides-les-Bains.

 

English : La Saulce path

This path will take you to the Saulce hamlet, which is part of municipality of Brides-les-Bains.

Deutsch : Sentiers de La Saulce

Dieser Weg führt Sie zum Weiler La Saulce, der zur Gemeinde Brides-les-Bains gehört.

Italiano :

Questo sentiero conduce alla frazione di La Saulce, che fa parte del comune di Brides-les-Bains.

Español : Sentiers de La Saulce

Este sendero le llevará a la aldea de La Saulce, perteneciente al municipio de Brides-les-Bains.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-28