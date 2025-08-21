Le chemin de la mine à l’usine de Neuves-Maisons Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle

Circuit de la Mine à l’Usine Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Mine à l’Usine Ancienne gare de Neuves-Maisons 54230 Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 180 Distance : 10500.0

Le circuit joint deux pôles complémentaires, qui ont connu des destinés différentes. Le carreau de la mine de fer est aujourd’hui fermé alors que l’usine sidérurgique est toujours en activité grâce à une reconversion qui s’est faite difficilement.

Départ ancienne gare de Neuves-Maisons

Difficulté Moyenne

Distance 10,5 km

Balisage croix rouge cercle jaune

Durée 3h

Tracé de randonnée téléchargeable en ligne sur le site de la Communauté de Communes Moselle & Madon

Difficulté moyenne

https://www.cc-mosellemadon.fr/fr/idees-de-promenades-1.html +33 3 83 26 45 00

English :

The circuit joins two complementary poles, both of which have had different destinies. The iron ore mine is now closed, while the steelworks is still in operation, thanks to a conversion process that took some time to complete.

Departure point: Neuves-Maisons old railway station

Difficulty: Medium

Distance: 10.5 km

Markings: red cross yellow circle

Duration: 3 hours

Hiking trail can be downloaded from the Communauté de Communes Moselle & Madon website

Deutsch :

Der Rundgang verbindet zwei sich ergänzende Pole, die unterschiedliche Schicksale erlebt haben. Die Eisenerzgrube ist heute geschlossen, während das Stahlwerk dank einer schwierigen Umstellung noch in Betrieb ist.

Start: alter Bahnhof von Neuves-Maisons

Schwierigkeitsgrad: Mittelschwer

Entfernung: 10,5 km

Markierung: rotes Kreuz gelber Kreis

Dauer: 3 Stunden

Wanderstrecke kann online auf der Website der Communauté de Communes Moselle & Madon heruntergeladen werden

Italiano :

Il circuito collega due aree complementari che hanno avuto destini diversi. La miniera di ferro è ormai chiusa, mentre l’acciaieria è ancora in funzione grazie a un processo di riconversione che si è rivelato difficile.

Punto di partenza: vecchia stazione ferroviaria di Neuves-Maisons

Difficoltà: media

Distanza: 10,5 km

Segnaletica: croce rossa cerchio giallo

Durata: 3 ore

Itinerario dell’escursione scaricabile dal sito web della Communauté de Communes Moselle & Madon

Español :

El circuito une dos zonas complementarias que han tenido destinos diferentes. La mina de hierro está ahora cerrada, mientras que la acería sigue en funcionamiento gracias a un proceso de reconversión que ha resultado difícil.

Punto de salida: antigua estación de Neuves-Maisons

Dificultad: Media

Distancia: 10,5 km

Señalización: cruz roja círculo amarillo

Duración: 3 horas

Ruta de senderismo descargable desde el sitio web de la Communauté de Communes Moselle & Madon

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-08 par Système d’information touristique Lorrain