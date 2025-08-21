Le chemin de la mine à l’usine de Neuves-Maisons Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle
Circuit de la Mine à l’Usine Adultes A pieds Difficulté moyenne
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Mine à l’Usine Ancienne gare de Neuves-Maisons 54230 Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle Grand Est
Durée : 180 Distance : 10500.0 Tarif :
Le circuit joint deux pôles complémentaires, qui ont connu des destinés différentes. Le carreau de la mine de fer est aujourd’hui fermé alors que l’usine sidérurgique est toujours en activité grâce à une reconversion qui s’est faite difficilement.
Départ ancienne gare de Neuves-Maisons
Balisage croix rouge cercle jaune
Tracé de randonnée téléchargeable en ligne sur le site de la Communauté de Communes Moselle & Madon
https://www.cc-mosellemadon.fr/fr/idees-de-promenades-1.html +33 3 83 26 45 00
English :
The circuit joins two complementary poles, both of which have had different destinies. The iron ore mine is now closed, while the steelworks is still in operation, thanks to a conversion process that took some time to complete.
Departure point: Neuves-Maisons old railway station
Difficulty: Medium
Distance: 10.5 km
Markings: red cross yellow circle
Duration: 3 hours
Hiking trail can be downloaded from the Communauté de Communes Moselle & Madon website
Deutsch :
Der Rundgang verbindet zwei sich ergänzende Pole, die unterschiedliche Schicksale erlebt haben. Die Eisenerzgrube ist heute geschlossen, während das Stahlwerk dank einer schwierigen Umstellung noch in Betrieb ist.
Start: alter Bahnhof von Neuves-Maisons
Schwierigkeitsgrad: Mittelschwer
Entfernung: 10,5 km
Markierung: rotes Kreuz gelber Kreis
Dauer: 3 Stunden
Wanderstrecke kann online auf der Website der Communauté de Communes Moselle & Madon heruntergeladen werden
Italiano :
Il circuito collega due aree complementari che hanno avuto destini diversi. La miniera di ferro è ormai chiusa, mentre l’acciaieria è ancora in funzione grazie a un processo di riconversione che si è rivelato difficile.
Punto di partenza: vecchia stazione ferroviaria di Neuves-Maisons
Difficoltà: media
Distanza: 10,5 km
Segnaletica: croce rossa cerchio giallo
Durata: 3 ore
Itinerario dell’escursione scaricabile dal sito web della Communauté de Communes Moselle & Madon
Español :
El circuito une dos zonas complementarias que han tenido destinos diferentes. La mina de hierro está ahora cerrada, mientras que la acería sigue en funcionamiento gracias a un proceso de reconversión que ha resultado difícil.
Punto de salida: antigua estación de Neuves-Maisons
Dificultad: Media
Distancia: 10,5 km
Señalización: cruz roja círculo amarillo
Duración: 3 horas
Ruta de senderismo descargable desde el sitio web de la Communauté de Communes Moselle & Madon
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-08 par Système d’information touristique Lorrain