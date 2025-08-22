Le chemin des traces à Neuves Maisons Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle

Sentiers d’interprétation Le Chemin des traces Adultes En VTT

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Sentiers d’interprétation Le Chemin des traces Le Zublin 54230 Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle Grand Est

Le chemin des traces est un sentier d’interprétation, proposant une promenade sur les pas des hommes et des femmes ayant travaillé le fer sur le bassin de Neuves-Maisons.

Il se décline en deux parcours complémentaires

– de la mine à l’usine emprunte l’ancienne voie ferrée reliant la mine du Val de Fer à l’usine sidérurgique de Neuves-Maisons. (6 km, durée 1h30, facile avec variante adaptée)

– sur les pas des mineurs regroupe les chemins empruntés par les mineurs de Chaligny pour rejoindre les entrées de mines du Val Fleurion et du Val de Fer, ainsi qu’une vue sur la carrière Nanquette (en cours d’aménagement 8,5 km, durée 2h30, difficulté moyenne)

Ces parcours sont jalonnés de panneaux à des étapes clefs, afin d’expliquer le travail des hommes (mineurs, ouvriers …), la mine, le train minier, l’usine, les points de vue, les paysages ou encore la géologie. Tout en conservant le cadre naturel des lieux traversé, le parcours de la mine à l’usine est accessible aux personnes à mobilité réduit et aux poussettes.

Envie de vous amuser tout en marchant ? Profitez de notre questionnaire pour petits et grands ! Les panneaux d’informations que vous trouverez sur votre route vous donneront les informations historiques à chercher.

https://www.cc-mosellemadon.fr/fr/l-histoire-du-fer.html +33 3 83 26 45 00

English :

Le chemin des traces is an interpretation trail, following in the footsteps of the men and women who worked iron in the Neuves-Maisons basin.

There are two complementary routes:

– From the mine to the factory follows the old railroad line linking the Val de Fer mine to the Neuves-Maisons ironworks (6 km, duration 1h30, easy with adapted variant)

– In the footsteps of the miners brings together the paths taken by Chaligny miners to reach the Val Fleurion and Val de Fer mine entrances, as well as a view of the Nanquette quarry (under development 8.5 km, duration 2h30, medium difficulty)

These routes are marked out with panels at key points, explaining the work of men (miners, workers, etc.), the mine, the mining train, the factory, the viewpoints, the landscapes and the geology. While preserving the natural setting of the sites traversed, the from mine to factory trail is accessible to people with reduced mobility and strollers.

Want to have fun while you walk? Take advantage of our questionnaire for young and old! The information panels along the way will give you all the historical facts you need to know.

Deutsch :

der Pfad der Spuren ist ein Interpretationspfad, der einen Spaziergang auf den Spuren der Männer und Frauen vorschlägt, die im Becken von Neuves-Maisons Eisen verarbeitet haben.

Er besteht aus zwei sich ergänzenden Strecken:

– de la mine à l’usine verläuft auf der ehemaligen Eisenbahnstrecke, die die Mine Val de Fer mit dem Stahlwerk von Neuves-Maisons verbindet (6 km, Dauer 1,5 Stunden, leicht mit angepasster Variante)

– sur les pas des mineurs fasst die Wege zusammen, die von den Bergleuten von Chaligny benutzt wurden, um zu den Eingängen der Minen Val Fleurion und Val de Fer zu gelangen, sowie einen Blick auf den Steinbruch Nanquette (wird derzeit eingerichtet 8,5 km, Dauer 2,5 Stunden, mittlere Schwierigkeit)

Diese Strecken sind an Schlüsseletappen mit Schildern versehen, um die Arbeit der Menschen (Bergleute, Arbeiter …), die Mine, den Grubenzug, die Fabrik, die Aussichtspunkte, die Landschaften oder auch die Geologie zu erklären. Die Route Von der Mine zur Fabrik ist auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität und Kinderwagen zugänglich, wobei der natürliche Rahmen der durchquerten Orte erhalten bleibt.

Möchten Sie sich beim Wandern amüsieren? Nutzen Sie unseren Fragebogen für Groß und Klein! Die Informationstafeln, die Sie auf Ihrem Weg finden, geben Ihnen die historischen Informationen, die Sie suchen müssen.

Italiano :

Le chemin des traces è un percorso di interpretazione che propone una passeggiata sulle orme degli uomini e delle donne che lavoravano il ferro nel bacino di Neuves-Maisons.

Ci sono due percorsi complementari:

– Dalla miniera alla fabbrica segue la vecchia linea ferroviaria che collegava la miniera di Val de Fer alla ferriera di Neuves-Maisons (6 km, durata 1 ora, facile con una variante adattata)

– Sulle orme dei minatori riunisce i sentieri percorsi dai minatori di Chaligny per raggiungere gli ingressi delle miniere della Val Fleurion e della Val de Fer, oltre a una vista sulla cava di Nanquette (in fase di sviluppo 8,5 km, durata 2h30, difficoltà media)

Questi percorsi sono segnalati con pannelli nei punti chiave, che spiegano il lavoro degli uomini (minatori, operai, ecc.), la miniera, il treno minerario, la fabbrica, i punti di vista, i paesaggi e la geologia. Il percorso dalla miniera alla fabbrica è accessibile alle persone a mobilità ridotta e ai passeggini, pur preservando l’ambiente naturale dei luoghi attraversati.

Volete divertirvi mentre camminate? Approfittate del nostro questionario per grandi e piccini! I pannelli informativi lungo il percorso vi daranno tutte le informazioni storiche di cui avete bisogno.

Español :

Le chemin des traces es un sendero de interpretación que ofrece un paseo tras las huellas de los hombres y mujeres que trabajaron el hierro en la cuenca de Neuves-Maisons.

Hay dos recorridos complementarios:

– De la mina a la fábrica sigue la antigua línea de ferrocarril que unía la mina de Val de Fer con la ferrería de Neuves-Maisons (6 km, duración 1 hora y media, fácil con una variante adaptada)

– Tras las huellas de los mineros reúne los caminos recorridos por los mineros de Chaligny para llegar a las bocas de mina de Val Fleurion y Val de Fer, así como una vista de la cantera de Nanquette (en desarrollo 8,5 km, duración 2h30, dificultad media)

Estos recorridos están señalizados con paneles en los puntos clave, que explican el trabajo de los hombres (mineros, obreros, etc.), la mina, el tren minero, la fábrica, los miradores, los paisajes y la geología. La ruta de la mina a la fábrica es accesible para personas con movilidad reducida y cochecitos de niños, al tiempo que preserva el entorno natural de los lugares que atraviesa.

¿Quiere divertirse mientras camina? Aproveche nuestro concurso para grandes y pequeños Los paneles informativos situados a lo largo del recorrido le proporcionarán toda la información histórica que necesite.

