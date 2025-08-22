Le Chemin des Chèvres Autun Saône-et-Loire

Le Chemin des Chèvres Autun Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.

Le Chemin des Chèvres A pieds Difficulté moyenne

Le Chemin des Chèvres Parking Pierre de Couhard 71400 Autun Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7100.0 Tarif :

A découvrir cascade de Brisecou, ferme de Montmain, lavoir de Saint-Blaise, chemin de la Mine avec vues sur la ville haute.
Difficulté moyenne

 

English :

Discover the Brisecou waterfall, the Montmain farm, the Saint-Blaise washhouse and the Chemin de la Mine, with views over the upper town.

Deutsch :

Sehenswert: Wasserfall von Brisecou, Bauernhof von Montmain, Waschplatz von Saint-Blaise, Minenweg mit Blick auf die Oberstadt.

Italiano :

Scoprite la cascata di Brisecou, la fattoria di Montmain, il lavatoio di Saint-Blaise e il sentiero delle miniere con vista sulla città alta.

Español :

Descubra la cascada de Brisecou, la granja de Montmain, el lavadero de Saint-Blaise y el sendero de la Mina con vistas a la parte alta de la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data