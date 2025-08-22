Le Chemin des Chèvres Autun Saône-et-Loire
Le Chemin des Chèvres Autun Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Le Chemin des Chèvres A pieds Difficulté moyenne
Le Chemin des Chèvres Parking Pierre de Couhard 71400 Autun Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
A découvrir cascade de Brisecou, ferme de Montmain, lavoir de Saint-Blaise, chemin de la Mine avec vues sur la ville haute.
English :
Discover the Brisecou waterfall, the Montmain farm, the Saint-Blaise washhouse and the Chemin de la Mine, with views over the upper town.
Deutsch :
Sehenswert: Wasserfall von Brisecou, Bauernhof von Montmain, Waschplatz von Saint-Blaise, Minenweg mit Blick auf die Oberstadt.
Italiano :
Scoprite la cascata di Brisecou, la fattoria di Montmain, il lavatoio di Saint-Blaise e il sentiero delle miniere con vista sulla città alta.
Español :
Descubra la cascada de Brisecou, la granja de Montmain, el lavadero de Saint-Blaise y el sendero de la Mina con vistas a la parte alta de la ciudad.
