Le chemin des Eaux bleues et de la Pierre tournante Tavers Loiret
Le chemin des Eaux bleues et de la Pierre tournante Tavers Loiret vendredi 1 mai 2026.
Le chemin des Eaux bleues et de la Pierre tournante A pieds
Le chemin des Eaux bleues et de la Pierre tournante Rue des Eaux Bleues 45190 Tavers Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 155 Distance : 8900.0 Tarif :
À Tavers, laissez-vous surprendre par les Eaux Bleues et le site des Fontenils.
https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/ +33 2 38 44 32 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The “Eaux Bleus” and Pierre tournante path
In Tavers, let yourself be surprised by the Eaux Bleues and the Fontenils site.
Deutsch :
Lassen Sie sich in Tavers von den Eaux Bleues und dem Standort Fontenils überraschen.
Italiano :
A Tavers, lasciatevi sorprendere dalle Acque Blu e dal sito di Fontenils.
Español :
En Tavers, déjese sorprender por las Aguas Azules y el yacimiento de Fontenils.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire