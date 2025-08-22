Le chemin des Eaux bleues et de la Pierre tournante Tavers Loiret

Le chemin des Eaux bleues et de la Pierre tournante A pieds

Le chemin des Eaux bleues et de la Pierre tournante Rue des Eaux Bleues 45190 Tavers Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 155 Distance : 8900.0 Tarif :

À Tavers, laissez-vous surprendre par les Eaux Bleues et le site des Fontenils.

https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/ +33 2 38 44 32 28

English : The “Eaux Bleus” and Pierre tournante path

In Tavers, let yourself be surprised by the Eaux Bleues and the Fontenils site.

Deutsch :

Lassen Sie sich in Tavers von den Eaux Bleues und dem Standort Fontenils überraschen.

Italiano :

A Tavers, lasciatevi sorprendere dalle Acque Blu e dal sito di Fontenils.

Español :

En Tavers, déjese sorprender por las Aguas Azules y el yacimiento de Fontenils.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire