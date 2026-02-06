Reconnaissance des chants d’oiseaux Tavers
Reconnaissance des chants d’oiseaux Tavers dimanche 26 avril 2026.
Reconnaissance des chants d’oiseaux
Rue des Eaux Bleues Tavers Loiret
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 10:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Durant la saison la plus propice apprenez à reconnaître les chants d’oiseaux. Rendez-vous dimanche 26 avril de 8H30 à 10H.
Durant la saison la plus propice apprenez à reconnaître les chants d’oiseaux. A l’aube ou au crépuscule, je vous emmène parcourir les meilleurs spots du Loiret pour en prendre plein les oreilles, et les mirettes ! Un livret de reconnaissance des chants est offert lors de chaque animation.
Points d’intérêts de la balade
Les eaux bleues, Les Fontenils, Sources bouillonnantes, Moulins et Lavoirs, église Saint-Jean-Baptiste, Rivière du Lien
Infos pratiques
Rendez-vous dimanche 26 avril de 8H30 à 10H
Chemin des eaux bleues, Tavers
Réservation obligatoire Places limitées à 8 personnes
Contact
06.86.28.72.37 | angelique.pledran@gmail.com 25 .
Rue des Eaux Bleues Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com
English :
Learn to recognize bird songs.
L’événement Reconnaissance des chants d’oiseaux Tavers a été mis à jour le 2026-02-06 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE