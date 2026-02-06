Reconnaissance des chants d’oiseaux Tavers

Reconnaissance des chants d’oiseaux

Durant la saison la plus propice apprenez à reconnaître les chants d’oiseaux. A l’aube ou au crépuscule, je vous emmène parcourir les meilleurs spots du Loiret pour en prendre plein les oreilles, et les mirettes ! Un livret de reconnaissance des chants est offert lors de chaque animation.

Points d’intérêts de la balade

Les eaux bleues, Les Fontenils, Sources bouillonnantes, Moulins et Lavoirs, église Saint-Jean-Baptiste, Rivière du Lien

Infos pratiques

Rendez-vous dimanche 26 avril de 8H30 à 10H

Chemin des eaux bleues, Tavers

Réservation obligatoire Places limitées à 8 personnes

Contact

06.86.28.72.37 | angelique.pledran@gmail.com 25 .

Rue des Eaux Bleues Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

English :

Learn to recognize bird songs.

