Le Chemin du Mont-Saint-Michel au Monte Gargano Etape Sougy-Orléans Orléans Loiret

Cet itinéraire historique, balisé Chemin du Mont-Saint-Michel , relie la vallée de la Loire au Mont-Saint-Michel et permet de faire découvrir par un tourisme durable les richesses historiques, patrimoniales et naturelles de cinq départements (449km, 23 étapes).

https://www.lescheminsdumontsaintmichel.com/spip/index.php

English :

This historic itinerary, signposted « Chemin du Mont-Saint-Michel », links the Loire Valley to Mont-Saint-Michel, and enables visitors to discover the historical, heritage and natural riches of five départements through sustainable tourism (449km, 23 stages).

Deutsch :

Diese historische Route, die als « Chemin du Mont-Saint-Michel » ausgeschildert ist, verbindet das Loiretal mit dem Mont-Saint-Michel und ermöglicht es, durch einen nachhaltigen Tourismus die historischen Reichtümer, das Kulturerbe und die Naturschätze von fünf Departements zu entdecken (449 km, 23 Et

Italiano :

Questo itinerario storico, segnalato come « Chemin du Mont-Saint-Michel », collega la Valle della Loira a Mont-Saint-Michel e offre l’opportunità di scoprire le ricchezze storiche, patrimoniali e naturali di cinque dipartimenti attraverso un turismo sostenibile (449 km, 23 tappe).

Español :

Este itinerario histórico, señalizado como « Chemin du Mont-Saint-Michel », une el Valle del Loira con el Mont-Saint-Michel y permite descubrir las riquezas históricas, patrimoniales y naturales de cinco departamentos a través del turismo sostenible (449 km, 23 etapas).

