Le circuit de l’étang Randonnée en Nord-Touraine Saint-Aubin-le-Dépeint Indre-et-Loire

Le circuit de l’étang à Saint-Aubin-le-Dépeint est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez deux étangs communaux, l’étang du Chailloux et l’étang Chaupin

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : The pond circuit Hiking in Nord-Touraine

The « Etang de Saint-Aubin-le-Dépeint » trail is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming stroll, you’ll discover two communal ponds, Etang du Chailloux and Etang Chaupin

Deutsch : Der Teichrundgang Wandern in der Nord-Touraine

Der Rundweg « Circuit de l’étang » in Saint-Aubin-le-Dépeint ist von der Fédération Française de Randonnée Pédestre mit einem Gütesiegel versehen. Während dieser reizvollen Wanderung entdecken Sie zwei kommunale Teiche, den Étang du Chailloux und den Étang Chaupin

Italiano :

Il sentiero dell’Etang a Saint-Aubin-le-Dépeint ha ottenuto il marchio della Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa incantevole passeggiata, scoprirete due stagni comuni, l’Etang du Chailloux e l’Etang Chaupin

Español : El circuito de los estanques Senderismo en Nord-Touraine

El sendero del Etang de Saint-Aubin-le-Dépeint ha sido galardonado con el sello de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (Federación Francesa de Senderismo). En este encantador paseo, descubrirá dos estanques comunales, el Etang du Chailloux y el Etang Chaupin

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire