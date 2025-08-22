Le sentier des Pommiers Randonnée en Nord-Touraine Saint-Aubin-le-Dépeint Indre-et-Loire

Le sentier des Pommiers Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Le sentier des Pommiers Randonnée en Nord-Touraine Parking de la mairie 37370 Saint-Aubin-le-Dépeint Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Le sentier des Pommiers à Saint-Aubin-le-Dépeint est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez les vergers de la commune et son église.

English : The Apple Tree Trail Hiking in Nord-Touraine

The sentier des Pommiers in Saint-Aubin-le-Dépeint has been awarded the label of the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming walk, you’ll discover the village’s orchards and church.

Deutsch : Der Apfelweg Wandern in der Nord-Touraine

Der Apfelpfad in Saint-Aubin-le-Dépeint ist mit dem Gütesiegel der Fédération Française de Randonnée Pédestre ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung entdecken Sie die Obstgärten der Gemeinde und ihre Kirche.

Il Sentier des Pommiers di Saint-Aubin-le-Dépeint ha ottenuto il marchio della Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa affascinante passeggiata, scoprirete i frutteti del villaggio e la sua chiesa.

Español : La Ruta de las Manzanas Senderismo en Nord-Touraine

El sentier des Pommiers de Saint-Aubin-le-Dépeint ha sido galardonado con la etiqueta de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este encantador paseo, descubrirá los huertos del pueblo y su iglesia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire