Le Circuit du Cheval de Pierre Damblainville Calvados

Le Circuit du Cheval de Pierre 14620 Damblainville Calvados Normandie

Durée : 450 Distance : 36000.0 Tarif :

Ce parcours varié entre forêt, plaine et bocage sur un sol essentiellement calcaire est propice au défoulement des chevaux et aux grandes galopades. Symboliquement, la traversée du hameau le Saussay vous permet de découvrir une statue de Cheval.

http://www.falaise-suissenormande.com/ +33 2 31 90 17 26

English : Le Circuit du Cheval de Pierre

This route takes you from forest to plain, via Normandy’s typical ‘bocage’ hedgerowed landscapes, on a limestone soil that is propitious to fast galloping. As you ride through the hamlet of Saussay, you will discover a symbolic statue of a horse.

Deutsch :

Diese abwechslungsreiche Strecke zwischen Wald, Ebene und Bocage auf einem überwiegend kalkhaltigen Boden eignet sich hervorragend zum Austoben der Pferde und für große Galoppaden. Symbolisch gesehen können Sie bei der Durchquerung des Weilers Le Saussay eine Pferdestatue entdecken.

Italiano :

Questo percorso vario tra foresta, pianura e bocage su un terreno essenzialmente calcareo favorisce lo sfogo dei cavalli e le grandi galoppate. Simbolicamente, l’attraversamento della frazione di Saussay permette di scoprire una statua di cavallo.

Español :

Este recorrido variado entre bosque, llanura y bocage sobre un terreno esencialmente calcáreo es propicio para que los caballos liberen su energía y realicen grandes galopes. Simbólicamente, la travesía de la aldea de Saussay permite descubrir una estatua de un caballo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme