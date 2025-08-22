Le circuit du patrimoine Commentry Allier

Le circuit du patrimoine 03600 Commentry Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Le circuit du patrimoine témoin du passé Commentryen. Visite libre avec document et panneaux d’interprétation.

http://www.commentry.fr/   +33 4 70 08 33 30

English :

The heritage circuit: witness to Commentryen’s past. Self-guided tour with documentation and interpretation panels.

Deutsch :

Der Rundgang durch das Kulturerbe: Zeuge der Vergangenheit Commentryens. Freie Besichtigung mit Dokument und Interpretationstafeln.

Italiano :

Il sentiero del patrimonio: testimonianza del passato di Commentry. Visita autoguidata con pannelli di documentazione e interpretazione.

Español :

La ruta del patrimonio: testigo del pasado de Commentry. Recorrido autoguiado con paneles de documentación e interpretación.

