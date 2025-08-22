Le circuit du patrimoine Commentry Allier
Le circuit du patrimoine Commentry Allier vendredi 1 mai 2026.
Le circuit du patrimoine
Le circuit du patrimoine 03600 Commentry Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Le circuit du patrimoine témoin du passé Commentryen. Visite libre avec document et panneaux d’interprétation.
http://www.commentry.fr/ +33 4 70 08 33 30
English :
The heritage circuit: witness to Commentryen’s past. Self-guided tour with documentation and interpretation panels.
Deutsch :
Der Rundgang durch das Kulturerbe: Zeuge der Vergangenheit Commentryens. Freie Besichtigung mit Dokument und Interpretationstafeln.
Italiano :
Il sentiero del patrimonio: testimonianza del passato di Commentry. Visita autoguidata con pannelli di documentazione e interpretazione.
Español :
La ruta del patrimonio: testigo del pasado de Commentry. Recorrido autoguiado con paneles de documentación e interpretación.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme