Le Cirque de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Le Cirque de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Le Cirque de Gourette Marche nordique Difficulté moyenne

Le Cirque de Gourette Gourette 64440 Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9100.0 Tarif :

Cet itinéraire vous emmène à la découverte du cirque de Gourette pour un parcours qui commence à vous faire gagner de la hauteur. Après un passage obligé sur le plateau de Bézou aux abords du lac artificiel, vous attaquez la descente avec une vue imprenable sur Gourette.

Difficulté moyenne

English : Le Cirque de Gourette

This itinerary takes you to the discovery of the cirque of Gourette for a course which starts to make you gain height. After a passage obliged on the plateau of Bézou near the artificial lake, you attack the descent with an impregnable view on Gourette.

Deutsch : Le Cirque de Gourette

Diese Route nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch den Cirque de Gourette, bei der Sie allmählich an Höhe gewinnen. Nach einer obligatorischen Passage über das Plateau von Bézou in der Nähe des künstlichen Sees nehmen Sie den Abstieg mit einer atemberaubenden Aussicht auf Gourette in Angriff.

Italiano :

Questo itinerario vi porta alla scoperta del circo di Gourette per un percorso che inizia a farvi guadagnare quota. Dopo un passaggio obbligato sull’altopiano di Bézou, ai margini del lago artificiale, si inizia la discesa con una vista mozzafiato sulla Gourette.

Español : Le Cirque de Gourette

Este itinerario le lleva al descubrimiento del circo de Gourette para un recorrido que empieza a hacerle ganar altura. Tras un paso obligado por la meseta de Bézou, al borde del lago artificial, se ataca el descenso con una vista impresionante de Gourette.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine