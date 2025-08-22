Le coteau des orchidées Mont-Saint-Père Aisne

Le coteau des orchidées A pieds

Le coteau des orchidées Du parking de l’aire de jeux de Mont-Saint-Père 02400 Mont-Saint-Père Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Le coteau de Chartèves, le village perché de Mont-Saint-Père, l’église gothique de Mézy-Moulins à proximité et la table d’orientation de Gland sont les temps forts de cette grande boucle qui s’étire sur le versant nord de la Marne.

English :

The hillside of Chartèves, the perched village of Mont-Saint-Père, the Gothic church of Mézy-Moulins nearby and the orientation table of Gland are the highlights of this great loop that stretches on the northern slope of the Marne.

Deutsch :

Die Anhöhe von Chartèves, das hochgelegene Dorf Mont-Saint-Père, die gotische Kirche von Mézy-Moulins in der Nähe und der Orientierungstisch von Gland sind die Höhepunkte dieser großen Schleife, die sich am Nordhang der Marne entlangzieht.

Italiano :

La collina di Chartèves, il villaggio di Mont-Saint-Père, la vicina chiesa gotica di Mézy-Moulins e la tavola di orientamento di Gland sono i punti salienti di questo lungo anello che si estende lungo il versante settentrionale della Marna.

Español :

La ladera de Chartèves, el pueblo de Mont-Saint-Père, la cercana iglesia gótica de Mézy-Moulins y la mesa de orientación de Gland son los puntos más destacados de este largo bucle que se extiende por la vertiente norte del Marne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-03 par Agence Aisne Tourisme