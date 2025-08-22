Le Ferrier de la Garenne Tannerre-en-Puisaye Yonne
Le Ferrier de la Garenne 22 Rue Saint-Blaise 89350 Tannerre-en-Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 3910.0
Randonnée balisée N°4. Visite du Ferrier de Tannerre-en-Puisaye, l’un des plus grands de France et datant de l’époque gauloise.
+33 3 86 74 10 07
English :
Signposted walk N°4. Visit the Ferrier de Tannerre-en-Puisaye, one of the largest in France, dating back to Gallic times.
Deutsch :
Markierte Wanderung Nr. 4. Besuchen Sie den Ferrier von Tannerre-en-Puisaye, der zu den größten in Frankreich gehört und aus der gallischen Zeit stammt.
Italiano :
Passeggiata segnalata N°4. Visitate la Ferrier de Tannerre-en-Puisaye, una delle più grandi di Francia, risalente all’epoca gallica.
Español :
Paseo señalizado n°4. Visite el Ferrier de Tannerre-en-Puisaye, uno de los más grandes de Francia, que data de la época gala.
