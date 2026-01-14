Fête du Ferrier Route des Mussots Tannerre-en-Puisaye

Fête du Ferrier

Route des Mussots Le Ferrier de la Garenne Tannerre-en-Puisaye Yonne

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

2026-06-14

Banquet des Ferrons à midi avec le traditionnel sanglier.

Les ateliers feront leurs démonstrations

– bas-fourneau

– meule à charbon de bois

– atelier poterie

-atelier forge

Visite guidée à 15 h. .

Route des Mussots Le Ferrier de la Garenne Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 55 04 08

English : Fête du Ferrier

