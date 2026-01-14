Fête du Ferrier Route des Mussots Tannerre-en-Puisaye
Fête du Ferrier Route des Mussots Tannerre-en-Puisaye dimanche 14 juin 2026.
Fête du Ferrier
Route des Mussots Le Ferrier de la Garenne Tannerre-en-Puisaye Yonne
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
2026-06-14
Banquet des Ferrons à midi avec le traditionnel sanglier.
Les ateliers feront leurs démonstrations
– bas-fourneau
– meule à charbon de bois
– atelier poterie
-atelier forge
Visite guidée à 15 h. .
Route des Mussots Le Ferrier de la Garenne Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 55 04 08
