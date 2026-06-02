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Mille et une couleurs- Spectacle Jeune public Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye

Mille et une couleurs- Spectacle Jeune public Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Lieu-dit Les Angins

Adresse : 5 route des Angins

Ville : 89350 Tannerre-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Tannerre-en-Puisaye

Mille et une couleurs- Spectacle Jeune public

Lieu-dit Les Angins 5 route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :
2026-07-26

À partir de 3 ans –55mn
Contes du monde et chants traditionnels
Les contes, les chants traditionnels et les instruments conduisent les enfants à découvrir et partager différentes cultures. L’itinéraire de ce voyage peut varier en fonction de l’âge du public et selon les découvertes, les apprentissages et les envies de la conteuse.
De et avec Chaya conteuse
Cie La Loge   .

Lieu-dit Les Angins 5 route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71  lesanginsreservation@gmail.com

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English : Mille et une couleurs- Spectacle Jeune public

L’événement Mille et une couleurs- Spectacle Jeune public Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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