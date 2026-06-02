Mille et une couleurs- Spectacle Jeune public Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye
Mille et une couleurs- Spectacle Jeune public Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye dimanche 26 juillet 2026.
Tannerre-en-Puisaye
Mille et une couleurs- Spectacle Jeune public
Lieu-dit Les Angins 5 route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
À partir de 3 ans –55mn
Contes du monde et chants traditionnels
Les contes, les chants traditionnels et les instruments conduisent les enfants à découvrir et partager différentes cultures. L’itinéraire de ce voyage peut varier en fonction de l’âge du public et selon les découvertes, les apprentissages et les envies de la conteuse.
De et avec Chaya conteuse
Cie La Loge .
Lieu-dit Les Angins 5 route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com
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English : Mille et une couleurs- Spectacle Jeune public
L’événement Mille et une couleurs- Spectacle Jeune public Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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