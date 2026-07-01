Isée Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye
samedi 25 juillet 2026 · Lieu-dit Les Angins · Tannerre-en-Puisaye
Informations pratiques
Tannerre-en-Puisaye
Isée
Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 20:15:00
Date(s) :
2026-07-25
Seul en scène poétique et résilient
Le personnage a rendez-vous avec Isée, impasse des Hirondelles à Paris et il l’attend toute sa vie, sans que l’espoir n’en soit jamais érodé.
C’est un personnage naïf, venant de la campagne, qui ne possède pas les codes de communication d’usage et qui observe la vie urbaine avec sagacité.
Il décrit sa philosophie de vie avec candeur et un bon sens naturel, et dépeint une galerie de personnages hauts en couleur qui gravitent autour de lui et avec lesquels il tisse de forts liens d’amitié.
Son amour inconditionnel pour Isée qui s’intensifie avec le temps, associé à la notion d’attente, crée une ambivalence singulière. Pour lui l’attente n’existe pas car elle est sublimée par l’action d’aimer, qu’il accomplit avec ferveur et volupté.
Le temps lui apprendra, cependant, ce qu’est la trahison et la perte des êtres aimés.
Cette pièce, qui diffuse une forte charge émotionnelle, est un hymne à la vie qui défie les préjugés. En cela elle s’inscrit comme revendication qui élève le beau, l’amour et l’acceptation de l’autre en actes majeurs.
D’après un texte de Mathias Dhellemmes
Avec Joseph Dulau
Mise en scène Isabelle Frank, Corinne Deriano .
Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com
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English : Isée
L’événement Isée Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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