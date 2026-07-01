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AGENDA · Tannerre-en-Puisaye

Ostinata Reggae Jazz Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye

samedi 18 juillet 2026 · Lieu-dit Les Angins · Tannerre-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
21:15:00
Lieu
Lieu-dit Les Angins
Adresse
5, route des Angins
Ville
89350 Tannerre-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif

Tannerre-en-Puisaye

Ostinata Reggae Jazz

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:15:00
fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :
2026-07-18

OSTINATA c’est du reggae teinté de jazz, de musiques caribéennes, de funk, et autres délices… une invitation à l’écoute et/ou à la danse.
Mi instrumental/mi vocal, le trio est composé d’un batteur-chanteur, d’un guitariste et d’un contrebassiste.
Les standards reggae ou jazz sont revisités de manière originale et libre, avec comme constante une forte interaction et une irrésistible pulsation.
Avec Yannick Rakotozafy (batterie, chant lead), Damien Boureau (guitare, effets, chant),Teddy Moire (contrebasse, chant)

https://www.youtube.com/@ostinataoff   .

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71  lesanginsreservation@gmail.com

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English : Ostinata Reggae Jazz

L’événement Ostinata Reggae Jazz Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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