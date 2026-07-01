Ostinata Reggae Jazz Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye

Informations pratiques

Tannerre-en-Puisaye

Ostinata Reggae Jazz

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:15:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

OSTINATA c’est du reggae teinté de jazz, de musiques caribéennes, de funk, et autres délices… une invitation à l’écoute et/ou à la danse.

Mi instrumental/mi vocal, le trio est composé d’un batteur-chanteur, d’un guitariste et d’un contrebassiste.

Les standards reggae ou jazz sont revisités de manière originale et libre, avec comme constante une forte interaction et une irrésistible pulsation.

Avec Yannick Rakotozafy (batterie, chant lead), Damien Boureau (guitare, effets, chant),Teddy Moire (contrebasse, chant)

https://www.youtube.com/@ostinataoff .

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com

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English : Ostinata Reggae Jazz

L’événement Ostinata Reggae Jazz Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)