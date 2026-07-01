Am Ketenes Quartet Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye

Informations pratiques

Tannerre-en-Puisaye

Am Ketenes Quartet

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:15:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Swing Manouch’

La musique que propose Am ketenes sort des sentiers du jazz manouche et emprunte les chemins des Balkans, des pays latins, et de la méditerranée.

Un jazz aux couleurs du monde fait de compositions qui rassemblent les culture dans une joyeuse communion.

Le groupe Am Ketenes, dont le nom signifie « tous ensemble » en langue tzigane, est parvenu à un repertoire de compositions originales. Le jazz manouche des origines, côtoie désormais les influences orientales, espagnoles et les chants de Kamlo ou les oeuvres tziganes ou swing portées par le violoniste Jean-Baptiste Frugier…

Cet itinéraire musical, les a déjà mené, depuis 1999, sur de grandes scènes internationales (New York, Londres, Stockholm, Montréal, Turin…) sans compter de très nombreux concerts en France.

Un repertoire riche et entrainant qui suscite l’évasion.

Avec Pierre «Kamlo» Barré (guitare et chant), Pablo Robin (guitare rythmique ), Jean-Charles Bavouzet (contrebasse), Jean-Baptiste Frugier (violon) .

Lieu-dit Les Angins 5, route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com

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English : Am Ketenes Quartet

L’événement Am Ketenes Quartet Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)