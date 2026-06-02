Bla Bla Land avec l’Agité du vocable Théâtre de Verdure Tannerre-en-Puisaye

Tannerre-en-Puisaye

Bla Bla Land avec l’Agité du vocable

Théâtre de Verdure Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 19:00:00

fin : 2026-07-26 20:15:00

Date(s) :

2026-07-26

Bienvenue à BlaBla Land le pays des compatripotes, des hybridés du bulbes et de la Tradicroute

un président inclusif, des experts en mesures drastiques, un geek azimuté, des humains à la caisse, une vendeuse de boulomiches, un chanteur entre guillemets, des individus lourdement armés, des liaisons dangereuses, des journalistes qui parlent en medialecte, un tuto d’art contemporain, le professeur Ragout, … des soucis, des mots compliqués et comme une impression de grand burnout collectif en pleine catastrophe climatique.

De, avec et mis en scène par Philippe Fertray

Collaboration artistique Sophy Adam

Collaboration musicale Carole-Anne Subrebost, Audiojungle

Images et sons Diego Desjoubards

La Compagnie du Cri Qui Pousse

Il y a du Devos chez Philippe Fertray, pas un Devos qui se perd dans l’absurde, non, mais un Devos qui se noierait dans le réel.

Jean-Luc Jeener.

Le Figaro .

Théâtre de Verdure Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com

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English : Bla Bla Land avec l’Agité du vocable

L’événement Bla Bla Land avec l’Agité du vocable Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)