Étoffer la nuit Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye
Étoffer la nuit Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye dimanche 2 août 2026.
Tannerre-en-Puisaye
Étoffer la nuit
Lieu-dit Les Angins 5, Route des Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
À partir de 6 ans –45mn
Trapèze, musique et broderie monumentale
Ce duo explore l’espace-temps du rêve, avec un trapèze à porté de mains, deux draps de tissu, un métallophone géant, des mots chantés et la puissance d’une voix lyrique.
Étoffer la Nuit visite la dimension du rêve comme élément fondateur de nos vies éveillées.
De et avec Cloe Rouset et Jade Gomes
Musique Gabriel Siancas et Jade Gomes .
Lieu-dit Les Angins 5, Route des Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com
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English : Étoffer la nuit
L’événement Étoffer la nuit Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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