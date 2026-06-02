Tannerre-en-Puisaye

À l’arrière des berlines Hommage à Bashung

Lieu-dit Les angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:15:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Hommage à Bashung.

Toujours prêt à embarquer pour de nouvelles aventures, et par une nuit bleu pétrole , François Rousseau a réuni sa tribu pour une balade dans les grands espaces sur les terres de Bashung pour rendre hommage à ce grand poète de la scène française.

Avec François Rousseau (voix), Fabien Packo (accordéon), Benjamin Branle (guitare), Teddy Moire (basse), Éric Varrache (batterie) .

Lieu-dit Les angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com

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English : À l’arrière des berlines Hommage à Bashung

L’événement À l’arrière des berlines Hommage à Bashung Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)