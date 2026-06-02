Tannerre-en-Puisaye

Bons baisers de Bergame

Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 20:15:00

Date(s) :

2026-07-18

Seul en scène théâtral et musical

Un conférencier nous parle de Claude Debussy, d’une rencontre amoureuse au clair de Lune, d’une fin de XIXème siècle passionnée et sentimentale. Note après note, il traduit l’histoire que transporte à son oreille la Suite Bergamasque, une œuvre qu’il nous fait entendre au piano. Mais au milieu du discours bien rodé, sa vie privée semble soudain le troubler. Quelle rencontre amoureuse vient-il vraiment nous raconter ? N’est-il pas en train de tout mélanger ?

Bons Baisers de Bergame est un spectacle théâtral et musical accessible dès 10 ans. A travers une conférence qui dévie de sa trajectoire, il met en jeu des questions sociétales et sentimentales actuelles. Comment aime-t-on aujourd’hui ? Dans quels schémas de rencontre nous plaçons-nous ? Ce seul en scène documenté, drôle et touchant à la fois, donne à voir le parcours d’un homme qui se débat entre les désirs qui le bouleversent et les représentations qu’il se fait de l’amour.

Texte et jeu Corentin Colluste

Mise en scène Kim Aubert et Léa Debarnot

Musique Claude Debussy

Images, photos et vidéos Nayel Zeaiter, Louis Matray et Alexis Boullay

Cie Le Groupe Ubürik

Tout Public à partir de 10 ans Durée 1h10. .

Lieu-dit Les Angins Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 41 71 lesanginsreservation@gmail.com

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English : Bons baisers de Bergame

L’événement Bons baisers de Bergame Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)