Marché Ambulant Cour de la Mairie Tannerre-en-Puisaye
Marché Ambulant Cour de la Mairie Tannerre-en-Puisaye jeudi 9 juillet 2026.
Tannerre-en-Puisaye
Marché Ambulant
Cour de la Mairie 22 Rue Saint-Blaise Tannerre-en-Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-09-24 11:15:00
Date(s) :
2026-07-09
Le marché ambulant est en place tous les jeudis venez retrouver des produits frais et de qualité, boucherie, poissonnerie, et une boulangerie qui rejoint la tournée.
À partir du 9 juillet, un boulanger rejoint la tournée.
Horaires 11h30 12h00
Cour de la mairie de Tannerre-en-Puisaye .
Cour de la Mairie 22 Rue Saint-Blaise Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.tannerreenpuisaye@orange.fr
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English : Marché Ambulant
L’événement Marché Ambulant Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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