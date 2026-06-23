Marché Ambulant Cour de la Mairie Tannerre-en-Puisaye

Tannerre-en-Puisaye

Marché Ambulant

Cour de la Mairie 22 Rue Saint-Blaise Tannerre-en-Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-09-24 11:15:00

Date(s) :

2026-07-09

Le marché ambulant est en place tous les jeudis venez retrouver des produits frais et de qualité, boucherie, poissonnerie, et une boulangerie qui rejoint la tournée.

À partir du 9 juillet, un boulanger rejoint la tournée.

Horaires 11h30 12h00

Cour de la mairie de Tannerre-en-Puisaye .

Cour de la Mairie 22 Rue Saint-Blaise Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.tannerreenpuisaye@orange.fr

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English : Marché Ambulant

L’événement Marché Ambulant Tannerre-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !