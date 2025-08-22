Le Haut-Clairvaux Circuit n°45 Scorbé-Clairvaux Vienne
Le Haut-Clairvaux Circuit n°45 Scorbé-Clairvaux Vienne vendredi 1 mai 2026.
Le Haut-Clairvaux Circuit n°45 A pieds Difficulté moyenne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Le Haut-Clairvaux Circuit n°45 Haut-Clairvaux 86140 Scorbé-Clairvaux Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 10000.0 Tarif :
Difficulté moyenne
https://www.visorando.com/randonnee-par-le-haut-clairvaux/ +33 5 49 21 05 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Haut-Clairvaux Circuit n°45
Deutsch : Le Haut-Clairvaux Circuit n°45
Italiano :
Español : Le Haut-Clairvaux Circuit n°45
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine