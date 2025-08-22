Le marais Saint-Clair Sentier de découverte Marchésieux Manche

Le marais Saint-Clair Sentier de découverte

Le marais Saint-Clair Sentier de découverte 50190 Marchésieux Manche Normandie

Durée : 90 Distance : 2800.0 Tarif :

Baladez-vous au cœur des grandes étendues du marais ponctuées par de nombreuses limes, fossés qui dessinent les parcelles. Sur le chemin, la Maison des Marais vous permet de découvrir l’architecture typique et traditionnelle des anciennes fermes construites en terre.

English : Le marais Saint-Clair Sentier de découverte

Stroll through the large expanses of marshland punctuated by numerous limes, ditches that outline the plots. On the way, the Maison des Marais allows you to discover the typical and traditional architecture of the old farms built in earth.

Deutsch :

Machen Sie einen Spaziergang durch die weiten Flächen des Sumpfgebiets, die von zahlreichen Limes, Gräben, die die Parzellen abgrenzen, unterbrochen werden. Auf dem Weg können Sie im Maison des Marais die typische und traditionelle Architektur der alten, aus Lehm gebauten Bauernhöfe entdecken.

Italiano :

Passeggiate tra le grandi distese di palude punteggiate da numerosi tigli, fossi che delimitano gli appezzamenti. Lungo il percorso, la Maison des Marais permette di scoprire l’architettura tipica e tradizionale delle antiche fattorie costruite in terra.

Español :

Pasee por las grandes extensiones de marismas jalonadas por numerosos tilos, zanjas que delimitan las parcelas. En el camino, la Maison des Marais permite descubrir la arquitectura típica y tradicional de las antiguas granjas construidas en tierra.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme