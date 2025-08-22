Les maisons en terre Randonnée Marchésieux Manche

Les maisons en terre Randonnée

Les maisons en terre Randonnée Rue de l’Église 50190 Marchésieux Manche Normandie

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Entre Marchésieux et Saint-Martin-d’Aubigny, ce circuit vous propose de découvrir les marais du Cotentin et sa faune d’exception (cigognes, courlis…). Découvrez également le bocage et les maisons en terre, habitations typiques des marais. À mi-parcours, vous pourrez profiter du cadre agréable de l’étang des Sarcelles pour faire une pause.

English : Les maisons en terre Randonnée

Between Marchésieux and Saint-Martin-d’Aubigny, this tour takes in the Cotentin marshes and their exceptional wildlife (storks, curlews, etc.). You’ll also discover the bocage and earthen houses typical of the marshes. Halfway along the route, you can take a break in the pleasant setting of the Etang des Sarcelles.

Deutsch :

Zwischen Marchésieux und Saint-Martin-d’Aubigny bietet Ihnen diese Route die Möglichkeit, die Sümpfe von Cotentin und ihre außergewöhnliche Fauna (Störche, Brachvögel…) zu entdecken. Entdecken Sie auch die Heckenlandschaft und die Lehmhäuser, die typischen Behausungen der Sümpfe. Auf halber Strecke können Sie die angenehme Umgebung des Étang des Sarcelles nutzen, um eine Pause einzulegen.

Italiano :

Tra Marchésieux e Saint-Martin-d’Aubigny, questo percorso permette di scoprire le paludi del Cotentin e la loro eccezionale fauna (cicogne, chiurli, ecc.). Scoprirete anche i campi coltivati con le siepi e le case di terra tipiche delle paludi. A metà percorso è possibile fare una pausa nella piacevole cornice dell’Etang des Sarcelles.

Español :

Entre Marchésieux y Saint-Martin-d’Aubigny, este sendero recorre las marismas del Cotentin y su excepcional fauna (cigüeñas, zarapitos, etc.). También descubrirá las tierras de cultivo con setos y las casas de tierra típicas de las marismas. A mitad del recorrido, podrá hacer una pausa en el agradable marco del estanque de Sarcelles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme