Le parcours du cœur Haguenau Bas-Rhin

Le parcours du cœur

Le parcours du cœur Route de Schwabwiller 67500 Haguenau Bas-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 6000.0 Tarif :

Alliez sport, bien-être, moment convivial et découverte de la nature au sein de la Forêt d’Exception® sur ce parcours dédié à la marche nordique. Vous cheminerez à travers différents peuplements de feuillus et de résineux vous offrant un dépaysement total à proximité du site du Gros Chêne.

http://www.visithaguenau.alsace/ +33 3 88 06 59 99

English :

Combine sport, well-being, conviviality and discovery of nature in the heart of the Forêt d?Exception® on this trail dedicated to Nordic walking. You will walk through different stands of deciduous and coniferous trees offering you a total change of scenery near the Gros Chêne site.

Deutsch :

Verbinden Sie Sport, Wohlbefinden, gesellige Momente und Naturerlebnisse inmitten des Forêt d’Exception® auf dieser Nordic-Walking-Strecke. Sie durchqueren verschiedene Laub- und Nadelholzbestände, die Ihnen in der Nähe der Gros Chêne eine totale Abwechslung bieten.

Italiano :

Combinate sport, benessere, convivialità e scoperta della natura nel cuore della Forêt d’Exception® in questo percorso dedicato al nordic walking. Attraverserete diversi popolamenti di latifoglie e conifere che vi offriranno un cambio totale di scenario nei pressi del sito di Gros Chêne.

Español :

Combine el deporte, el bienestar, la convivencia y el descubrimiento de la naturaleza en el corazón de la Forêt d’Exception® en esta ruta dedicada a la marcha nórdica. Pasará por diferentes rodales de árboles caducifolios y de coníferas que le ofrecerán un cambio total de paisaje cerca del sitio de Gros Chêne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’informations touristique Alsace