Le parcours pour personnes à mobilité réduite Haguenau Bas-Rhin

Le parcours pour personnes à mobilité réduite

Le parcours pour personnes à mobilité réduite Route de Schwabwiller 67500 Haguenau Bas-Rhin Grand Est

Durée : 75 Distance : 1700.0 Tarif :

Découvrez la Forêt d’Exception® de Haguenau par ce court circuit à proximité du Gros Chêne accessible à tous, idéal pour les personnes à mobilité réduite et pour les poussettes.

http://www.visithaguenau.alsace/ +33 3 88 06 59 99

English :

Discover the Forêt d’Exception® of Haguenau by this short circuit near the Gros Chêne accessible to all, ideal for people with reduced mobility and for strollers.

Deutsch :

Entdecken Sie den Forêt d’Exception® de Haguenau auf diesem kurzen Rundweg in der Nähe der Gros Chêne, der für alle zugänglich und ideal für Personen mit eingeschränkter Mobilität und Kinderwagen ist.

Italiano :

Scoprite la Forêt d’Exception® di Haguenau in questo breve circuito vicino al Gros Chêne, accessibile a tutti e ideale per le persone a mobilità ridotta e i passeggini.

Español :

Descubra la Forêt d’Exception® de Haguenau en este corto circuito cerca del Gros Chêne, accesible para todos e ideal para personas con movilidad reducida y carritos de bebé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’informations touristique Alsace